Meret-Napoli, accordo fino al 2024: due rinnovi pronti per De Laurentiis

Il mercato estivo è ormai alle spalle e le belle prestazioni di questo avvio di stagione rilanciano Alex Meret nel futuro del Napoli. Secondo Sky Sport, sarebbe stato infatti raggiunto in queste ore tra le parti un accordo di massima per il rinnovo del portiere azzurro, il cui contratto è attualmente in scadenza al 30 giugno 2023 e non era stato rinnovato in estate in attesa di capire le mosse di De Laurentiis.

L'agente del giocatore Federico Pastorello era oggi a Castel Volturno per parlare con la dirigenza azzurra anche del prolungamento del contratto di un altro assistito come Gianluca Gaetano, rimasto in prima squadra con Luciano Spalletti quest'anno. Con la firma sul rinnovo, Meret si lega al Napoli fino al 2024, con opzione fino al 2025.