Meret-Napoli, l'agente conferma il rinnovo: «Poi andrà in un top club»

«Un’estate assurda», così la definisce Federico Pastorello, agente di Alex Meret passato in poche settimane da giocatore con la valigia pronta a punto di forza della squadra di Spalletti. «E alla fine il Napoli si è trovato probabilmente nella situazione un po’ obbligata di tenere Alex, il quale poi ha dimostrato più volte di essere un grande professionista. Per me non è una sorpresa, l’ho sempre reputato uno dei migliori portieri al mondo» ha detto l'agente del portiere azzurro.

«Sono convinto che arriverà a giocare in uno dei top club più importanti a livello internazionale, naturalmente è già in un grande club come il Napoli e siamo contenti che finalmente abbia trovato un po’ di continuità che probabilmente era l’unica cosa di cui aveva bisogno» ha detto Pastorello a Tv Play durante il Social Football Summit di Roma. «Ancora una volta gli devo fare i complimenti, trovare la concentrazione e le energie in un momento dove non sapeva se andavia via o rimaneva non era facile. Rinnovo con il Napoli? I dialoghi col club sono costanti, sono ottimisti sul fatto che a breve troveremo presto un accordo».