Meret abbraccia Garcia: «Squadra alta e affamata. Girona? Test difficile»

Il Napoli torna in campo questa sera contro il Girona, seconda amichevole del ritiro in Abruzzo. «Sono dei test molto impegnativi. Anche se siamo in preparazione i carichi sono alti, cerchiamo di affrontare queste amichevoli al meglio per preparare al meglio la stagione che sta arrivando. La squadra ha fame, l’ha dimostrato l’anno scorso e quest’anno ripetersi sarà difficile ma appunto per questo dobbiamo mantenere sempre il livello di attenzione e di applicazione altissimo» le parole del numero 1 Alex Meret.

Tra le variabili della stagione anche l'arrivo di Rudi Garcia. «Ha lavorato più sul fatto di tenere la squadra molto alta che andare ad aggredire in avanti.

A lui piace molto giocare la palla e tenerla nella metà campo avversaria» ha detto Meret a Sky, pronto a riabbracciare Gollini per la stagione: «Le grandi squadre devono avere due grandi portieri. Pierluigi è un grandissimo portiere, l’ha dimostrato quando è stato chiamato in causa. Credo sia fondamentale per qualsiasi portiere e persona in generale avere la fiducia di tutti, ti fa affrontare al meglio le difficoltà e le sfide che arrivano».