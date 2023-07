Meret e le sue difficili estati: il contratto da ridiscutere

Un'estate fa Alex Meret era sull'altalena. Anzi, quasi messo alla porta dal Napoli, che cercava un altro portiere per la stagione della ricostruzione, dopo tante partenze. Fallito l'ultimo tenativo con Navas, il plurititolato vice di Donnarumma al Psg, il club rinnovò l'accordo con il friulano, che neanche Spalletti immaginava titolare dopo la partenza di Ospina. «Il portiere? Voglio due giocatori alla pari», aveva detto nel primo giorno di ritiro a Dimaro. Un luogo non proprio felice per Alex, perché qui, nella sua prima estate da calciatore del Napoli, si infortunò seriamente alla mano, al punto che giocò la prima partita l'8 dicembre nella squadra guidata da Ancelotti. Poi i ballottaggi con Ospina, vinti quasi sempre dal colombiano, e infine i tormenti di un anno fa. E stavolta?

Chiuso il mercato estivo 2022, Meret ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2024. Tra un anno è libero a costo zero. Ma De Laurentiis ha sempre difeso questo investimento, perché cinque anni fa versò 22 milioni nelle casse dell'Udinese. Il Napoli ha la possibilità del rinnovo fino al 2025 e il procuratore Federico Pastorello, alla fine del campionato dello scudetto, ha manifestato ottimismo. «Alex è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l'anno prossimo». Ma è chiaro che la scadenza del contratto si avvicina e in un ruolo così delicato è inimmaginabile tenere un giocatore prossimo allo svincolo. Dunque, bisognerà discutere con Pastorello e Meret, che a 26 anni vorrebbe legittimamente capire se c'è il Napoli, e per quanto tempo, nel suo futuro.