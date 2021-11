Napoli, l'Europa amara di Meret: sono 6 reti subite in 4 partite giocate

Una notte amara di Europa League anche per Meret, il portiere che ha perso il posto da titolare in campionato dove sta giocando stabilmente Ospina e che sta giocando le partite europee degli azzurri. Il Napoli è affondato in Russia contro lo Spartak ed è stata una grande delusione anche per l'ex numero dell'Udinese visto che per lui la vetrina europea è diventata ora estremamente importante.

Dopo i tre gol incassati all'andata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati