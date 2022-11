Alex Meret protagonista anche con l'Italia dopo il grande rendimento mostrato nei primi tre mesi con il Napoli: il portiere friulano ha superato a pieni voti la sua prima volta da titolare con la Nazionale. II ct Mancini lo ha schierato dal primo minuto nell'amichevole contro l'Albania e il portiere del Napoli ha risposto alla grande con la bella parata sul colpo d testa di Kumbulla, il doppio intervento su Roshi e soprattutto con lo straordinario riflesso nel finale sul tiro ravviicinato di Skuha.

APPROFONDIMENTI Finalmente la luce del Napoli illumina anche la Nazionale Raspadori incanta l'Italia: Mancini pesca il Jack Tonali, nessuna grave conseguenza: Sandro torna a Milanello ma solo in via precauzionale

Una stagione finora al top del numero uno del Napoli che ha avuto modo di giocare con continuità ed è riuscito a rispondere nel migliore dei modi dopo le prime stagioni sfortunate anche per gli infortuni e in cui si è alternat tra i pali con Ospina. Ora invece è il titolare fisso nel Napoli di Spalletti e ha risposto in maniera molto positiva. E per lui è arrivata anche la bellissima prestazione con l'Italia contro l'Albania, Meret è stato uno dei migliori della nazionale di Mancini che ha vinto 3-1 in rimonta, dopo il gol iniziale di Bajrami, una conclusione imparabile.