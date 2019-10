LEGGI ANCHE

Parla Meret. Di solito silenzioso, ma decisivo con le sue gran parate, il giovane portiere si sta dimostrando una sicurezza tra i pali nonostante la giovanissima età. Domenica è atteso dalla prova dell'ex contro la Spal. Intervistato da Sky Sport, Alex ha parlato di Champions e campionato, con il Napoli che si è rilanciato nelle ultime due partite. «Quella di Salisburgo sicuramente è stata una vittoria importantissima per noi, per il prosieguo del percorso in Champions e per la stagione. È stata una vittoria di umiltà, di sacrificio e di gruppo, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza (il riferimento neanche tanto velato è a Insigne ndr). Speriamo di continuare così anche nelle prossime partite».Ilpuò contare su un superche ha superatonella classifica dei cannonieri azzurri. «Dries ha fatto solo un brindisi dopo la partita, per la cena aspettiamo che superi Hamsik ».Quella dellaè stata la partita dell'abbraccio tra. «Sono abbracci particolari, fanno bene al gruppo. Quello di Lorenzo è stato un bel gesto, forse c'è stato qualche problema ma ormai è alle spalle. Dobbiamo essere tutti uniti, bisogna fare la differenza anche in queste piccole cose».Azzurri con una marcia in più in Europa, mentre in Italia c'è ancora qualche difficoltà. «Cerchiamo di andare in campo per vincere sempre. Ovviamente inconsciamente inmetti in campo qualcosa in più, ma questo non deve accadere perché anche in campionato bisogna avere la stessa intensità. Non dobbiamo più lasciare punti per strada, ogni competizione è importante per noi».Meret è in lizza per un posto agli Europei. «Nelle ultime partite sta andando sempre meglio, merito anche della difesa che lavorando bene. Le cose stanno migliorando, questo giova a tutta la squadra. Speriamo di continuare così». Nella difesa ovviamente un posto particolare lo ha. «Che è un grandissimo sotto tutti gli aspetti, fisico, tecnico e caratteriale. Si merita di essere nella lista per il Pallone d'Oro, viene da una stagione straordinaria. Ora sta ritrovando anche la miglior condizione, è un calciatore top che ci darà una grande mano».Domenica c'è il ritorno a Ferrara contro la. «Per me sarà una grandissima emozione, ho vissuto due anni bellissimi con la vittoria del campionato di serie B e una salvezza in Serie A. A Ferrara mi sono sentito a casa, sono state stagioni importanti per me».