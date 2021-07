Meret-Napoli, patti chiari e amicizia lunga (con Spalletti)

Mettiamola così: se Spalletti dovesse confermare la linea di Gattuso, ovvero l'alternanza tra Meret e Ospina, il rischio è che il portiere friulano possa chiedere di andare via. Dove? Beh, questo è un altro discorso. Ma Meret si prepara a tornare a Napoli con una idea in testa: quella di essere il titolare. Non è certo una priorità adesso, ma la questione non è di poco conto, perché si rischia altrimenti di avere un ragazzo col muso lungo se...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati