Meret a Napoli anche il prossimo anno: «Poi parleremo del rinnovo»

Una certezza tra i pali della prossima stagione: Alex Meret resta a Napoli, il portiere azzurro sarà ancora al suo posto il prossimo anno dopo aver vinto lo scudetto, come confermato dal suo agente Federico Pastorello: «ll contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un'opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina».

L'attenzione del Napoli è altrove, oggi: «La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta dell'allenatore dopo Spalletti» ha confermato Pastorello al Viola Park di Firenze, in attesa dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina. «Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l'anno prossimo. Poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto».