Eintrach Francoforte-Napoli. Meret, il Napoli riscrive la storia: «Finale? Pensiamo al ritorno»

«Alla finale di Champions non dobbiamo pensare, dobbiamo continuare a ragionare gara per gara». Alex Meret non guarda troppo in là e avverte il suo Napoli: «Stasera è arrivata un'ottima partita, ma non abbiamo fatto ancora niente dobbiamo ripeterla al ritorno per portare a casa la qualificazione. Abbiamo fatto molto possesso palla anche stasera, quello che ci chiede Spalletti sta portando risultati».

«Non abbassiamo la guardia ora, non pensiamo di essere già ai quarti di Champions. Non è così: il vantaggio è buono ma se non giochiamo con concentrazione al ritorno poi diventa difficile» ha spiegato il portiere azzurro, interrogato in mixed zone al termine del match di Francoforte. «Un episodio può cambiare la stagione. Sappiamo che stiamo scrivendo una pagina importante per il Napoli, ma c'è ancora tanto da fare in campo».