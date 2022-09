Meret si riprende il Napoli: «Non parlo molto, preferisco i fatti»

«Vincere a Glasgow è stato incredibile, avevano un pubblico pazzesco che li ha spinti dall'inizio alla fine». Tra i protagonisti dell'ultima vittoria in Scozia c'è sicuramente Alex Meret, portiere che sembrava pronto a lasciare Napoli ma che oggi si ritrova a essere titolare e inamovibile. «Rispetto alla gara con l'Ajax sono stati più aggressivi, ma siamo stati bravi a mantenere la calma e fare il nostro gioco. È stata una prova di maturità, siamo stati lucidi e bravi soprattutto con l'uomo in più. Ma siamo solo all'inizio, in Champions League ci sono ancora quattro partite, per non parlare del campionato. Siamo partiti con il piede giusto, potevamo fare qualcosa in più con il Lecce ma dobbiamo continuare su questa strada».

Oggi sembra andare tutto per il verso giusto, ma l'estate appena conclusa non è stata facile per Meret con mille voci sul suo addio. «Non uso molto le parole, preferisco i fatti. È stata un'estate difficile per me con tante voci, ma sono rimasto concentrato sul campo come ho sempre fatto, perchè credo che solo con il lavoro si possono raggiungere i risultati prefissati. Dispiace che mi dicano che non parlo in campo o che non dirigo la difesa. Credo di averlo sempre fatto, ma migliorerò ancora su questo aspetto e non solo. Sono contento di essere partito bene, ma ancora non ho fatto nulla. Sono più sereno e contento di essere il titolare del Napoli. Ora stiamo parlando di rinnovo, io penso a fare bene sul campo ed il resto sarà una conseguenza». Con lui oggi Sirigu: «Lo conosco da qualche anno in Nazionale, è un portiere ed una persona che si fa amare subito dal gruppo. È importante avere una figura come lui, di esperienza, che ha vissuto spogliatoi importanti».