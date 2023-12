Meret e il Napoli più vicini: «Non va via a zero, è disposto a restare»

«Meret via a zero? L'opzione di rinnovo c'è ed è in favore del Napoli, la consideriamo come al 100% esercitata già oggi». Queste le parole di Federico Pastorello, agente del portiere azzurro che guarda al futuro: in estate il club di De Laurentiis può allungare di un'altra stagione l'accordo con il portiere «Poi però faremo il punto con la società, c'è grande serenità nei rapporti».

Nel frattempo, però, una annata complicata per il portiere azzurro, sempre al centro dell'attenzione: «La stagione è complicata e col cambio di allenatore il focus è sull'annata in corso. Alex ha il contratto in scadenza ma c'è un'opzione automatica, quindi senza fretta. Lui è disponibile a rimanere a Napoli, vedremo cosa accadrà» ha spiegato Pastorello a Tmw Radio.