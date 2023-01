Era un passo dallo Spezia, in una notte di pieno agosto. Quando il Napoli pensava che proprio non era il caso di fidarsi di lui. Poi, invece, tutto è mutato. Per merito di Meret, per prima cosa: titolare per caso o per mancanza di alternative. Almeno al principio. Il portiere che non c'era e che non doveva esserci, ha ricevuto una chiamata dal destino e ha risposto pronto. Ora è, per scelta, intoccabile. Non ha saltato una partita e il povero Sirigu, che pure pensava di dover giocare di tanto in tanto, è stato relegato al ruolo di riserva. Tant'è che se dovesse arrivare una offerta a gennaio, il portiere ex Palermo pure un pensierino lo farebbe. Il secondo portiere adesso gioca molto più di un tempo, a meno che non si chiami Sirigu e a meno che quello davanti non si chiami Meret. Il destino dei portieri è questo: una vita sull'ottovolante. Prendete Donnarumma: in queste ore è finito in croce per le sue indecisioni nel match perso dal Psg sul campo del Lens. I tifosi suoi social invocano Navas che con la Costarica ai Mondiali non è che sia apparso così lucido nella sua forma. Ma il calcio va così: e allora ovvio che Roberto Mancini stia pensando di dargli più spazio e che questa per Meret possa essere una stagione da incorniciare.

Lo scorso anno, certe partite come questa con l'Inter le guardava dalla panchina. Davanti a sé c'era Ospina. Domani, a San Siro guarderà negli occhi Dzeko e Lukaku, dal campo, protagonista come loro. La storia di Alex Meret è un intreccio di cose: il talento che è indiscutibile, il sapersi trovare al momento giusto nel posto giusto, il destino che non fa raggiungere accordi con chi doveva venire al suo posto. La vita, insomma. E ora, dopo 21 partite brillanti, può persino prendersi il lusso di pensare che non si gioca solo lo scudetto in questo 2023, ma anche qualcos'altro. Dunque, eccolo che sia pure a distanza (e con il portiere stabiese ancora in netto vantaggio) Meret sia diventato una alternativa a Donnarumma per la maglia di numero 1 dell'Italia: con l'Albania, l'esordio da titolare. Ora il 23 marzo c'è l'Italia al Maradona con l'Inghilterra e chissà se le gerarchie cambieranno. Chiaro, Gigio ora è un'altra storia, ma Mancini sa di avere - almeno in porta- due portieri che giocheranno titolari in Champions e che sono titolari (Donnarumma, almeno per il momento) di Psg e Napoli, ovvero delle due squadre che dominano in Francia e in Italia. In nessun altro ruolo ha una simile concorrenza, il ct della Nazionale.

Alejandro Rosalen Lopez, il preparatore dei portieri di Spalletti, è dietro questa sua serenità: non è facile ricominciare pensando che non è vero che tutti ce l'hanno con te. Missione compiuta. A fine anno il Napoli lavorerà per il rinnovo, perché i suoi agenti hanno già avvertito che il contratto firmato ad agosto era solo un modo per rassicurare il club azzurro che non voleva tra i pali un portieri in scadenza. Ora arriva l'Inter: Alex non ha più timore di nulla, non si sente sotto esame a ogni tiro o per ogni passaggio coi piedi che fa. Ha lavorato con umiltà per migliorare questo aspetto e ha continuato a farlo per tutta la sosta. E ha pure preso l'abitudine di divorare i suoi vice: Sirigu non ha mai giocato, neppure un istante. Se resta, potrebbe toccargli la Coppa Italia. Ma è bello che Alex il precario ora si scopra un cannibale che vuole giocarle tutte. Tra le big, è l'unico che ha il posto fisso, l'unico che gioca in serie A e poi in Champions.