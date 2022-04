Meret, la papera diventa virale e i tifosi: «Ora rinnovate Ospina»

Ci ha messo poco a diventare virale in rete l'errore di Alex Meret, lo sciagurato sinistro al rinvio che sbatte su Pinamonti e con una parabola beffarda finisce nella propria rete. Il Napoli crolla a Empoli in modo clamoroso e il portiere azzurro finisce al centro dei dibattiti in rete: «Adesso sì che sei come Donnarumma», scrive un utente facendo riferimento agli errori che Gigio sta mostrando a Parigi con la maglia del Psg.

MA MERET STO PIANHENDO AIUTO pic.twitter.com/IRV6l1aOcr — ♡ chess ♡ (@chechhs) April 24, 2022

Ma è soprattutto il futuro a preoccupare: «Meret non è da Napoli, ora rinnovateci Ospina» scrivono tanti tifosi: il portiere colombiano è in scadenza di contratto e da giugno potrà andare via a zero non avendo vincoli con il club. «Meret assolutamente non all'altezza. Non solo per oggi» insistono i tifosi azzurri. Ma c'è anche chi incolpa gli allenatori: «Dispiace per Meret, portiere vittima della scellerata idea di giocare dal basso senza averne alcun senso visto che non si va mai in verticale».