Meret sul podio europeo: solo ter Stegen e De Gea meglio di lui

15 volte imbattuto in 31 partite in stagione. Alex Meret sul podio dei portieri in Europa, l'azzurro del Napoli è tra i portieri più virtuosi di questa stagione visti i numeri fatti regsitrare dalla squadra di Luciano Spalletti tra Serie A e Champions League. Meglio del portiere napoletano hanno fatto solo in due: ter Stegen (19) al Barcellona e De Gea (16) al Manchester United: Meret conserva il gradino più basso del podio insieme con Pope (Necastle) e Remiro (Real Sociedad).