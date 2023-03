Meret, polso ko: salta la prima partita dell'anno

Alex Meret non ci sarà tra i pali: il portiere azzurro, a sorpresa, salta Napoli-Atalanta e per la prima volta in questa stagione non andrà in campo. Meret aveva svolto tutto il riscaldamento al Maradona - dopo essere stato annunciato regolarmente titolare contro i nerazzurri - ma a pochi minuti dall'ingresso negli spogliatoi, Spalletti ha dovuto farne a meno.

Un fastidio al polso per Meret, accusato nel riscaldamento pre gara, che non è ancora stato valutato al meglio dallo staff medico del Napoli. Al suo posto, esordio per Gollini: il portiere arrivato a gennaio dalla Fiorentina vive il suo esordio da ex, visto il passato importante nell'Atalanta di Gasperini. Gollini era sceso in campo l'ultima volta a gennaio in Coppa Italia durante Fiorentina-Sampdoria.