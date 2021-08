Meret torna a Napoli dopo l'Europeo: sarà il portiere titolare con Spalletti

Test atletici e medici per Meret, il ritorno a Castel Volturno e da domani gli allenamenti in ritiro a Castel di Aangro per il secondo ritiro degli azzurri dopo quello a Dimaro. Il campione d'Europa con l'Italia di Mancini è pronto a tuffarsi nell'avventura con il Napoli di Spalletti.

Sarà il titolare nel nuovo Napoli, su questo non ci sono dubbi: una stagione che vuole vivere da protagonista in maglia azzurra. Il suo quarto anno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati