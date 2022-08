Verso la conclusione la telenovela di mercato legata ai portieri in casa Napoli. Alex Meret dovrebbe andare in prestito secco allo Spezia. Per ora c'è un accordo verbale tra il giocatore, il suo staff e il presidente De Laurentiis. Il portiere friulano dovrebbe firmare il rinnovo sino al 2027, ormai pronto da giorni, e poi partire per la Liguria, alla corte di Gotti.

Si sta chiudendo in queste ore con il Chelsea per Kepa Arrizabalaga. Siamo ai dettagli, con la società londinese che aveva posto una serie di bonus legati ai piazzamenti in A e in Champions, che non convincevano il Napoli. I Blues dovrebbero accollarsi gran parte dell'ingaggio del portiere basco, il numero uno più pagato nella storia al momento dell'acquisto da parte del Chelsea.