Meret, il portiere blinda il Napoli: sarà lui il titolarissimo quest'anno

Numero uno: Meret. Patti chiari, si parte così. Lui giocherà in campionato, l'altro l'Europa League. Almeno in partenza. Un titolare e una riserva, Ospina. Poi c'è pure l'ultimo arrivato via Bari, Davide Marfella, puteolano, che sarà il terzo e non creerà alcun tipo di pensiero. Ironia della sorte: Marfella e Meret, abitando a poche decine di metri di distanza, a pochi passi dal Lago Lucrino, al campo di allenamento spesso vanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati