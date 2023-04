Calciomercato Napoli: il Tottenham ha pronti 40 milioni per Meret

Anche il futuro di Alex Meret dovrà essere ridiscusso a fine stagione. Il contratto del portiere con il Napoli era stato allungato di un anno la scorsa estate, ma la stagione comunque da protagonista in azzurro ha acceso un po' di riflettori dall'estero sull'ex Spal e Udinese.

Secondo il Daily Mail, in Premier League non ci sarebbe solo il Newcastle ma anche il Tottenham a seguire il portiere di Spalletti: gli Spurs sarebbero pronti a sostituire Lloris tra i pali e a investire fino a 40 milioni di euro per lui, ben 15 in più di quanto avevano pagato gli azzurri nel 2018. La decisione finale arriverà anche con il nuovo allenatore da scegliere in estate per sostituire definitivamente Conte.