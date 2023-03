Meret vede lo scudetto: «Questa vittoria ci avvicina»

Ci ha messo i guantoni Alex Meret, portiere del Napoli che ha commentato il successo sul Torino: «Dopo la sosta troveremo il Milan, sono una grande squadra, campioni d'Italia, la prepareremo al meglio e sarà un anticipo di quello che vedremo in Champions League. Dobbiamo solo continuare con questa voglia e questa intensità, potremo toglierci belle soddisfazioni» ha detto a fine partita. «Ciclo? Siamo in tanti giovani, stiamo crescendo e facendo esperienza, mi auguro di poter vivere altri anni così, Napoli merita questi risultati».

Come sta alex Meret? «Il polso va meglio, ho preso un colpo al naso nel finale ma non credo sia grave» ha assicurato a Dazn. «La parata su Sanabria? Ho visto la palla schizzare in mezzo a tanti difensori, fortunatamente non abbiamo preso gol. Abbiamo portato a casa una vittoria meritata. C'è grande consapevolezza nei nostri mezzi, abbiamo fame ogni partita, fino al 90'. La fiducia per lo scudetto c'è, con la vittoria di oggi ci avviciniamo ancora un po', siamo felici del percorso ma non abbassiamo la guardia ora».