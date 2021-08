Meret, applauso ai tifosi azzurri: «Spalletti sa che siamo forti»

«Da troppo tempo giocavamo senza di loro e si sentiva la mancanza». Alex Meret ringrazia i tifosi corsi allo stadio domenica contro il Venezia, una presenza importante per la squadra di Spalletti: «È molto più bello giocare coi nostri tifosi, ci hanno dato una grande spinta. È stata molto importante la loro presenza, anche per come s'era messa la partita».

Una gara che ha visto tra i protagonisti Lorenzo Insigne. «È il nostro punto di riferimento, è il capitano, in campo è importantissimo per tutti noi. Ci sta sbagliare un rigore, ma ha avuto coraggio e personalità, doti che non gli mancano» ha risposto Meret a Radio Kiss Kiss.

Quest'anno ci sarà anche lui tra i protagonisti: «Abbiamo entusiasmo, voglia di far bene. L'Europeo vinto ci dà una spinta in più. Spalletti ci dà molte responsabilità. Sa che siamo una squadra forte e cerca di mettercelo in testa».