Mertens, 100 volte con il Belgio: l’azzurro festeggia sui social

Non solo la vittoria in rimonta contro la Danimarca, ma anche un record da celebrare. Quella di ieri all’Europeo è stata per Dries Mertens la 100ma presenza con la nazionale belga, un traguardo importantissimo per l’attaccante del Napoli che accede ad un club ristretto in cui sono presenti solo altri quattro connazionali come Vertonghen (129), Alderweireld e Witsel (111) oltre che Hazard (109).

