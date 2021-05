Mertens, oggi le 34 candeline e sabato la festa contro lo Spezia

Le 34 candeline di oggi vorrà spegnerle con due giorni di ritardo, magari per festeggiare due cose: il compleanno e un gol decisivo. Questo l'augurio che si fa Dries Mertens, festeggiato del giorno. Tutti i suoi compagni gli hanno fatto gli auguri via social, certo, ma l'idea comune è quella di conservare forze ed energie in vista di sabato, quando davvero Mertens e il Napoli sperano di fare festa completa. Sì, perché vincere a La Spezia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati