Dries Mertens si gode il suo giorno di pausa. Il belga è a Positano da ieri sera insieme con la moglie Kat per approfittare delle ore di pausa dagli allenamenti dopo la Fiorentina. «Quando Gattuso ti lascia un giorno libero» ha scritto ironicamente l'attaccante azzurro sui social. Anche per Andrea Petagna e Hirving Lozano una giornata al mare in pieno relax.