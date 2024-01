Mertens dà l'addio al calcio? «Non vedo l'ora di smettere»

«Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d'altra parte non vedo l'ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia».

Le parole sono di Dries Mertens, ex attaccante del Napoli da due stagioni ormai in Turchia con il Falatasaray.

«Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile» ha spiegato il belga in una intervista televisiva con VTM 'Sergio Over de Grens'.

«Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora questo è necessario, il mio corpo ha bisogno di andare avanti. Ho difficoltà a riguardo. Soprattutto quando vedi passare un giovane compagno di squadra. Questo mi dà fastidio, perché non è divertente» ha spiegato il belga.