Mertens ai Quarti con amore: «Felice anniversario»

Un giorno importante il 27 giugno per Dries Mertens e Kat Kerkhofs, la coppia belga più famosa di Napoli. L'attaccante del Napoli - impegnato agli Europei in queste settimane - e la sua compagna avrebbero potuto festeggiare ieri i 6 anni di matrimonio ma la gara contro il Portogallo ha impedito ogni celebrazione. Kat ha seguito Dries a Siviglia per la gara (alla fine vinta dal Belgio e giocata da Mertens nel secondo tempo) con tanto di striscione celebrativo: «Buon anniversario».

