Tre idee, tre opzioni, tutte diverse per ildel prossimo anno. Jurgen Klopp spera di poter chiudere la Premier League e vincerla, ma sa già che il ciclo dei Reds sarà da innovare il prosimo anno, per allontanare le scorie di due stagioni ad altissimi livelli. I Reds sono in piena corsa per il primo titolo dopo 30 anni, poi dovranno cercare nuovi elementi per la squadra del 2020-21.Tra le idee per l'anno che verrà, secondo Liverpool Echo, c'è anche il nome di Dries Mertens , l'attaccante belga che quest'anno per due volte inha fatto male a. L'allenatore tedesco ha fatto il suo nome alla dirigenza inglese visto che l'accurro sarà senza contratto a breve. Le altre due candidature per l'attacco sono di(sogno della dirigenza Reds) e, attaccante che molto bene ha fatto nelle ultime due stagioni.