Mertens, sirene dal Canada: Toronto sogna la coppia con Insigne

Insigne scelto tra una rosa di cinque papabili. Il primo colpo è lui, ma il Toronto non si ferma ed è sempre alla serie A che guarda. Lino DiCuollo non si sbilancia, non fa nomi, non ha alcuna voglia di scoprire le trattative che l'ambizioso Bill Manning ha in corso in queste settimane. I canadesi potrebbero presto fare ritorno da noi, ancora per fare spese. E nel mirino ci sono Criscito e Destro. Tutti e due proprietà del Genoa. D'altronde,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati