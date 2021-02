Continua il lavoro di Dries Mertens in Belgio. L'azzurro è ad Anversa per la caviglia malconcia e la sua permanenza - inizialmente prevista per una settimana - si è allungata ancora un po' per evitare altre ricadute e ulteriori problemi. Nell'ultimo video social dell'attaccante si vede il lavoro specifico sulla caviglia sinistra, quella infortunata lo scorso 16 dicembre a Milano contro l'Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA