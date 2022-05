Mertens, allo stadio papà Herman: «Resta a Napoli? Credo di sì»

Napoli-Genoa, ultima di campionato in casa al Maradona, occasione perfetta anche per Hermann Mertens per godersi lo stadio e la squadra azzurra, quella di suo figlio Dries. Il papà dell'attaccante azzurro è stato intercettato dalle Telecamere di Canale 8 appena prima dell'inizio del match all'esterno del Maradona: «Dries resta a Napoli? Speriamo, è lui che decide. Credo che alla fine resterà».

Le parole di papà Mertens (allo stadio insieme con parte della famiglia belga) aprono alla permanenza di Dries, l'unico tra gli azzurri con il contratto in scadenza che potrebbe prolungare la sua esperienza azzurra. Con il club si discuterà a campionato chiuso: non sono le cifre il problema - anche se più basse rispetto a quelle viste fin qui per Dries - quanto la durata di un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.