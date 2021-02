Era partito da Napoli lo scorso 30 gennaio per restare in Belgio solo una settimana, ma la permanenza in patria di Dries Mertens rischia di diventare un caso. Il belga non si è ancora ripreso alla perfezione dal guaio alla caviglia sinistra e resterà ancora ad Anversa, dove ieri ha festeggiato San Valentino insieme con Kat, dopo essere stato immortalato sui social proprio dalla moglie mentre dormiva insieme con la cagnetta Juliette.

