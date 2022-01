Mertens, baby shower per «Ciro»: la festa con Kat per il primogenito

Anche in casa Mertens è arrivato il momento del "baby shower", la tradizionale festa prenatale con la quale, soprattutto negli Stati Uniti, si accoglie la futura nascita di un bambino. Dries e Kat hanno fatto festa con gli amici per celebrare l'imminente arrivo del primogenito di casa: il nome "Ciro", preferito da Dries, spunta in ogni decorazione e alla fine potrebbe essere quello scelto dalla coppia.

