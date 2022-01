«Voglio rimanere qui», l'ha spiegato più volte Dries Mertens, con contratto in scadenza a fine stagione e il futuro ancora incerto. Ma l'amore per Napoli non cambierebbe: il belga azzurro si è mostrato sui social con la moglie Kat, un bacio appassionato al tramonto per i due a Bagnoli, in spiaggia. A marzo arriverà anche il primo figlio della coppia, che nascerà proprio a Napoli.