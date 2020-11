Risparmiato contro la Svizzera in amichevole - non è sceso in campo e non è stato inserito nemmeno tra i convocati per il match - Dries Mertens si rende utile in ogni caso al suo Belgio. L'attaccante del Napoli è stato immortalato ieri dalle camere della nazionale trasformato in barbiere per un giorno, mentre aggiusta l'acconciatura del suo capitano Vertonghen.

