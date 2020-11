Un caso di positività al covid tiene in ansia anche il Belgio di Dries Mertens. Nella giornata di ieri, infatti, la nazionale dei Diavoli Rossi ha comunicato la positività di Thomas Kaminski dopo i test effettuati all'arrivo. Il belga ha già lasciato il ritiro della nazionale. Il Belgio affronterà la Svizzera in amichevole stasera, poi Inghilterra e Danimarca in Nations League.

UPDATE: @kaminski26 left the group due to a positive Covid-19 test. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 10, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA