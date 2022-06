«Così lanciai Mertens in Nazionale, può essere ancora protagonista»

Se c'è un tecnico che ha conosce Dries Mertens fin da giovanissimo, questi è Georges Leekens, ex commissario tecnico del Belgio.

Quando vive per la prima volta Mertens?

«Era nelle giovanili quando allenavo il Genk, ma era ancora molto piccolo. Poi l'ho ritrovato nel Belgio. Lo convocai per la prima volta quando giocava all'Utrecht, nonostante avesse un'importante concorrenza per essere titolare. Ma col tempo ha fatto progressi notevoli e...

