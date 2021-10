Mertens, doccia fredda con il Belgio: non convocato per la Nations League

Dopo Fabian Ruiz, un altro azzurro nazionale resterà a Castel volturno durante la prossima sosta di campionato. Si tratta di Dries Mertens: l'attaccante azzurro, reduce dal lungo infortunio alla spalla operata, non è stato convocato dal Ct Martinez nel Belgio che affronterà la fase di Finals 4 della Nations League. Per l'attaccante del Napoli è la prima esclusione dal giro della nazionale dopo aver partecipato anche agli ultimi Europei.

