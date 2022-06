Mertens al Botafogo? Contatto con il club brasiliano

Non solo l'Europa: su Dries Mertens ci sono anche le attenzioni di club sparsi per il mondo. Dagli Emirati Arabi alla Mls americana, fino in Brasile. Dove, secondo quanto riportato a O Globo, ci sarebbe il Botafogo a pensare seriamente all'attaccante belga. Una pista, quella di Mertens, alimentata secondo i media brasiliani dagli intermediari di mercato, che al Botafogo avrebbero voluto portare Zahavi - attaccante israeliano del Psv - ma che avrebbero proposto anche in alternativa l'attaccante azzurro.

Mertens non ha ancora firmato alcun contratto ma soprattutto ha il suo accordo con il Napoli in scadenza il prossimo 30 giugno. Da qui l'interessamento, visto che potrebbe essere acquistato a costo zero. Quella sudamericana non è una pista che fa impazzire il calciatore, ma il contatto tra le parti è un primo passo: gli emissari del Botafogo avrebbero infatti già contattato l’entourage del belga, con in mano un accordo da un anno e mezzo e spiegando che si concentreranno su Dries se la prima alternativa non dovesse concretizzarsi.