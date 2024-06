Dries Mertens e Napoli. Anzi, il Golfo di Napoli. Un legame rimasto saldo a due anni dall'addio del campione belga, il calciatore che ha segnato più gol in maglia azzurra (148 reti in nove stagioni). Mertens e due suoi compagni del Galatasaray, Mata e Sergio Oliveira, sono in vacanza all'hotel Quisisana di Capri, dove sono stati accolti dal manager Adalberto Cuomo.

Dries è stato salutato con grande affetto dai tifosi che non hanno dimenticato le sue ottime stagioni.