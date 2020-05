LEGGI ANCHE

Le telefonate arrivate nelle ultime settimane forse ora non bastano più. Perché, allenatore del Chelsea, ha cominciato a seguire anche sui social, uno dei suoi obiettivi di mercato per la prossima stagione. Una "mossa" che non è sfuggita ai sempre attenti occhi degli utenti in rete e che - ovviamente - porterebbe a pensare che il pressing Blues per il belga si stia facendo importante.Quello di, infatti, è il primo nome sulla lista del Chelsea per l'estate.ha già comunicato al calciatore del Napoli - in scadenza un mese - le sue volontà con telefonate chiare anche se sa di avere delle concorrenti: il club azzurro, innanzitutto, e poi l'Inter. Nel frattempo, la mossa social dell'allenatore inglese (che segue pochi profili su Instagram, ma solo tra calciatori ed ex calciatori che giocano o hanno giocato in Inghilterra) ha destato preoccupazione anche nei tifosi delche vorrebbero confermare il belga il prossimo anno.