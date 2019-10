È il momento della celebrazione di Dries Mertens, autore del sorpasso numerico, in termini di marcature, ai

danni

di s

ua maestà

, che i napoletani gli hanno assegnato per riconoscergli la cittadinanza a furor di popolo.E unavera e propria, il calciatore belga la meriterebbe dal, che assai ne ha distribuite negli ultimi sette anni, forse troppe: ben 28. Mai così tante prima! Un'onorificenza che andrebbe concessa con parsimonia a personalità legate alla città per il proprio impegno e opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, dell'istruzione e dello sport, ma inflazionata con conferimenti simbolici a qualche personaggio che poco o niente ha offerto alla valorizzazione dell'immagine cittadina.

Restando però nel recinto sportivo, se è stata e conferita aperché, andando via, ha scritto una lettera di saluto alla città e ai tifosi azzurri, e aperché rappresentante della natura antirazzista, multiculturale e multietnica di Napoli, la merita ampiamente anche e soprattutto Dries Mertens, per identità napoletana acquisita, ben interpretata e riconosciuta anche al di fuori dei confini locali e nazionali. Perché napoletano si nasce, vero, e non è neanche detto che lo si faccia davvero, ma "Ciro", dalla fiamminga e nordica, abbracciando il lifestyle partenopeo, ci dimostra che napoletano si può anche diventarlo