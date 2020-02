© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gol al Barcellona è un gioiello, l'ennesimo da incastonare nella sua personale collezione. 121 i gol di Dries Mertens in maglia, esattamente come quelli di. Ora entrambi si trovano in vetta alla classifica dei marcatori all-time del club, una notte da celebrare per il belga.Con Hamsik in forza al Dalian,può adesso superarlo e restare solo in vetta. Nel frattepo i due si scrivono sui social:ha scritto su Instagram Dries, postando una bellissima foto in un San Paolo riprodotto per la festa, «Fantastico» la risposta dello slovacco che dalla- dove è in ritiro - ha seguito il match di Champions.