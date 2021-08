La stagione di Dries Mertens con il Napoli non è ancora iniziata. Questo perché il belga azzurro, dopo gli Europei, ha scelto di farsi operare la spalla malandata dopo tanti infortuni. «Sto lavorando sodo per tornare in campo il più presto possibile» ha scritto sui social Mertens, pubblicando un video dei suoi allenamenti per il rientro in campo.