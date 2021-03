Mertens, il Ct del Belgio conferma: «Sta bene, vedremo se farlo giocare»

Il problema alla spalla di Dries Mertens sembra essere superato. L'attaccante azzurro si era fatto male nell'ultima uscita del suo Belgio ed era stato sostituito per precauzione, ma nelle ultime ore la situazione d'allarme è rientrata a Napoli come nel ritiro belga: «Abbiamo avuto delle buone notizie su Dries. Le ultime ore sono state positive. Vedremo nelle prossime ore se potrà giocare o meno» ha detto il Ct Roberto Martinez in conferenza.

«Ci saranno alcuni cambiamenti nella squadra di mercoledì, proveremo a sfruttare la profondità della rosa a disposizione» ha aggiunto il Ct belga. «Sarà la terza partita in sei giorni, in questi casi è difficile anche prepararsi al meglio, soprattutto per i giocatori offensivi. Ma è una partita importante nell'economia della qualificazione al Mondiale. De Bruyne e Lukaku potranno giocare titolari, ma non per 90 minuti contro la Bielorussia».