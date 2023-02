Mertens cuore d'oro: in campo con Kat per aiutare gli sfollati in Turchia

Non si smentisce mai il cuore di Dries Mertens, l'ex attaccante del Napoli che oggi gioca con la maglia del Galatasaray. La Turchia vive un momento duro a causa del terribile terremoto che ha ucciso migliaia di persone tra il sud del Paese, la Siria e il Libano e l'ex azzurro è sceso letteralmente in campo con il club per aiutare gli sfollati e le persone che oggi necessitano di ogni bene. Insieme con Dries, alla raccolta di beni operata dal Galatasaray, anche l'immancabile compagna Kat. I due sono molti attivi sui social in queste ore per diverse raccolte fondi.