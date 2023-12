Mertens cuore di Napoli: parastinchi azzurro anche in Turchia

È andato via ormai un anno e mezzo fa, ma Dries Mertens difficilmente dimenticherà Napoli. A dimostrarlo anche i parastinchi utilizzati nell'ultima gara del suo Galatasaray, beccati dalle telecamere in Turchia: un omaggio alla città che l'ha amato per una decade, azzurri con il logo del "suo" Napoli e con la bandiera del Belgio, che è la prima casa. Una foto, quella dei parastinchi azzurri, che è diventata immediatamente virale in rete, apprezzata dai tifosi azzurri.