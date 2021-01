In attesa che si sistemi la situazione relativa a Victor Osimhen, il Napoli è pronto a riabbracciare Dries Mertens, l'attaccante belga infortunatosi nel match contro l'Inter prima di Natale. Dries si sta ancora allenando in Belgio - come da immagini condivise sul suo account Instagram - per recuperare dal problema alla caviglia ma sembra essersi quasi completamente ristabilito: l'azzurro è atteso in città nelle prossime ore per sottoporsi a nuovi esami e poi ritrovare la squadra.

