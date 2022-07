Mertens dove va dopo Napoli? Le ipotesi dal Marsiglia all'Anversa

I tifosi napoletani sperano ancora di rivederlo in azzurro, ma con il contratto ormai scaduto Dries Mertens è uno degli attaccanti più ricercati sul mercato internazionale. Secondo Rmc Sport, nelle ultime ore è stato di nuovo il Marsiglia - dove gioca anche l'ex compagno Milik - a bussare alla porta del belga (il cui entourage già diverse settimane fa era stato contattato dal club francese per un eventuale trasferimento in Ligue 1) dopo aver capito che con il Napoli non si troverà l'accordo per la permanenza.

Sono tante le piste che per ora accompagnano Mertens, per la prima volta in carriera senza contratto. Quella più forte potrebbe portare a casa sua, con l'Anversa - ma non solo - che spera di poterlo rivedere in Belgio dal prossimo anno. Poi il Marsiglia, quindi le opzioni orientali: Dries per il momento ha sempre rifiutato le avances di Emirati Arabi e club asiatici, così come le squadre che si erano interessate dal Sudamerica.