Mertens, il futuro è un rebus: la moglie cancella il suo allenamento

È durata pochissimo sui social la Instagram Story di Kat Kerkhofs, lady Mertens che insieme con Dries è tornata a casa in Belgio negli ultimi giorni. Nelle immagini c'è proprio l'ex attaccante azzurro: Dries si allena a Leuven, città dove è nato e cresciuto e dove ha incontrato anche Kat, insieme con un personal trainer. Tanta corsa per non perdere la forma migliore e troppo tempo vista l'assenza di un club. Ma perché cancellare il contenuto dai social? Indizio di mercato? Da Napoli, intanto, tutto tace.

De thermometer geeft ondertussen 𝟯𝟱°𝗖 aan in @stadleuven, maar dat houdt @dries_mertens14 niet tegen om zich stevig af te beulen aan het Sportkot ⚽🥵 #robnieuws #robtv pic.twitter.com/lY5E2ZMGIg — ROBtv (@rob_televisie) July 19, 2022